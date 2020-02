Il Campobasso fa ancora harakiri: da 3-1 a 3-3 davanti a oltre 2mila tifosi

Clamoroso a Selvapiana: il Campobasso si fa rimontare ancora una volta due gol e pareggia in casa contro il Pineto. Buttata al vento l’occasione di andare a meno sette dalla capolista che pareggia contro la Recanatese.

L’avvio non è quello che si attende il massiccio pubblico rossoblù: già al 5’ succede che sulla fascia destra Ciarcelluti faccia fuori Vanzan, mette in mezzo, Menna buca l’intervento, la palla arriva a Camplone che insacca da due passi. L’avvio negativo gela il tifo, presente in oltre duemila unità, e mette paura addosso alla squadra che poco dopo rischia su un corner abruzzese.

LA REAZIONE VEEMENTE. La prima risposta porta la firma di Brenci, tiro a lato. Poi Cogliati sotto misura non trova la zampata giusta. La partita si infiamma intorno al quarto d’ora, Alessandro reclama un rigore e con lui la curva intera, niente da fare per Castellone di Napoli. E ancora su Cogliati, fallo che sembra netto appena dentro l’area, per l’arbitro non è successo nulla tra le proteste generali. I Lupi reagiscono, mettendo il Pineto nella sua metà campo. Il pari pare cosa fatta al 22’: cross di esterno delizioso di Alessandro, Cogliati sul secondo palo si divora il gol.

IL GOL MERITATISSIMO. Il Campobasso preme, sfiora di nuovo la rete con Cogliati. Al 34’ rigore per fallo di mano su tiro di Candellori, se ne incarica Alessandro che spiazza il portiere e porta i suoi sull’1-1. Subito i Lupi a caccia del raddoppio, Alessandro è devastante, Zammarchi per poco non mette dentro in scivolata.

RIPRESA: A TUTTO GAS. I Lupi si apprestano a giocare il secondo tempo più importante degli ultimi anni. Alessandro è da serie B, fa una differenza netta a sinistra, da dove delizia la platea con giocate, dribbling, assist. L’arbitraggio continua a far discutere assieme a decisioni spesso invertite. Il delirio però è dietro l’angolo: Cogliati rincorre e gioca una palla che sembra persa, salta secco il marcatore diretto prima di offrire a Zammarchi il 2-1. Al 56’ Zammarchi fa il fenomeno, Cogliati è abile a offrire il pallone ad Alessandro che con un magico sinistro gonfia l’incrocio.

INCUBI FINALI. Il Pineto però non è morto e al 73′ trova il 2-3 su corner: Pepe svetta tutto solo e mette alle spalle di Raccichini. Match riaperto. E purtroppo per il Campobasso gli ospiti trovano l’insperato pareggio a cinque dalla fine grazie all’ex Jonatan Alessandro che approfitta anche di una serie di rimpalli favorevoli e serve Tomassini che insacca. Una squadra, quella molisana, che dall’uscita di Zammarchi aveva perso gli equilibri, Cudini aveva ridisegnato il modulo in un 4-2-4 con Sanseverino molto vicino a Musetti. Finisce così, mestamente, per aver buttato alle ortiche un’opportunità unica: accorciare a -7 dal Notaresco che pareggia con la Recanatese.

CAMPOBASSO 3

PINETO 3

CAMPOBASSO: Raccichini 6, Fabriani 6.5, Vanzan 6.5, Brenci 6.5, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori (51’ Sanseverino), Cogliati, Alessandro, Zammarchi (70’ Barbetta). A disposizione: Natale, Sbardella, Pistillo, La Barba, Tenkorang, Giampaolo, Musetti.

ALL.: Mirko Cudini

PINETO: Shiba, Della Quercia, Pepe, Bianciardi (74′ Massa), Speranza, Ciarcelluti (91′ Di Renzo), Festa (57’ J. Alessandro), Camplone (60’ D’Angelo), Tomassini, Acquadro, Pierpaoli. A disposizione: Amadio, Marini, Orlando, Di Giovacchino, Di Girolamo.

ALL.: Daniele Amaolo

ARBITRO: Castellone di Napoli

Assistenti: Brunozzi di Foligno e Renzullo di Torre del Greco.

MARCATORI: 5’ Camplone (P), 35’ D. Alessandro (rig.) (C), 53’ Zammarchi (C), 56’ D. Alessandro (C), 73′ Pepe (P), 85′ J. Alessandro (P).

Note: ammoniti Bontà, Candellori, Menna, Raccichini (C), Della Quercia, Speranza, Tomassini (P). Presenti circa 2200 spettatori con sparuta rappresentanza ospite.

22^ GIORNATA: Chieti-Matelica 1-3, Campobasso-Pineto, Cattolica-Montegiorgio, Fiuggi-Porto Sant’Elpidio, Jesina-Avezzano, Notaresco-Recanatese, Real Giulianova-Olympia Agnonese, Sangiustese-Vastese, Vastogirardi-Tolentino.

CLASSIFICA: Notaresco 50, Matelica 45, Campobasso 41, Recanatese 40, Pineto 34, Olympia Agnonese 33, Montegiorgio 31, Vastese 30, Fiuggi e Vastogirardi 29, Porto Sant’Elpidio 26, Tolentino 25, Real Giulianova 21, Sangiustese 20, Chieti 17, Avezzano 16, Cattolica 15, Jesina 12.