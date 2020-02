Campionato Accademia MotoGP del Qatar: vince Sami Salvaggio

Dopo aver centrato il podio alla prima delle 4 corse del campionato della Qatar Motosport Academy dello scorso 8 dicembre, Sami Salvaggio vince la seconda corsa sul circuito Lusail di Doha nella categoria 125cc. In terza posizione sulla griglia di partenza dopo le qualifiche, il giovanissimo Sami, campione di origine molisana, è scattato rapidissimo ed ha dimostrato grande padronanza della moto nonché notevole sangue freddo, imponendosi sin dalla prima curva dove e’ subito riuscito a passare tutti all’interno.

Dopodiché, Sami è stato inarrestabile ed irraggiungibile per tutta la gara che lo ha visto ininterrottamente in prima posizione dall’inizio alla fine, per 12 giri. A meta’ corsa, il suo vantaggio sul secondo in gara era superiore a 7 secondi, tanto dire un margine abissale che gli ha consentito di evitare rischi superflui e concludere la gara con quasi 4 secondi di vantaggio.

Prima vittoria in carriera dunque per Sami Salvaggio, giovanissimo pilota con radici molisane, entrato nella famosa Accademia sportiva di Moto Gp di Doha fine 2018.

Con questa vittoria, Sami raggiunge anche il primo posto nella classifica dei piloti nel campionato 125cc del Qatar 2019-2020 di cui restano da correre ancora 2 gare.

Il secondo posto alla gara di esordio seguito dalla vittoria di oggi dimostrano i progressi compiuti da Sami, un quindicenne grintoso e dalla ferrea volontà di migliorare e progredire che sa fare tesoro dei consigli e degli insegnamenti forniti dal gruppo di allenatori professionisti che la Qatar Motorsports Academy è riuscita a riunire.