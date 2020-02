Camion perde una gomma che colpisce due auto: paura sulla A14

Momenti di grande paura questa mattina 13 febbraio poco prima delle 8 in A14 quando un camion ha perso una gomma mentre era in viaggio in direzione Nord all’altezza del km 487, in territorio di Campomarino, poco distante dal confine fra la Puglia e il Molise.

Lo pneumatico staccatosi incredibilmente dall’autoarticolato ha colpito due auto in corsa, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. La prontezza dei guidatori ha permesso di evitare incidenti che rendesse ancora più grave la situazione.

Sul posto i vigili del fuoco da Termoli e la polizia stradale dell’A14, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di particolari cure mediche.