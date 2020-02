Calcinacci caduti in Corso Umberto e alberi sulla strada del Sinarca, interventi del 115

Nottata impegnativa quella appena trascorsa per i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli a causa del forte vento che ha soffiato per tutta la notte con qualche scroscio di pioggia. In tarda serata il personale del 115 è dovuto intervenire in Corso Umberto I, a Termoli, a causa di una caduta di calcinacci da un palazzo del centro.

L’area è stata transennata per impedire il passaggio di pedoni e assicurare quindi la sicurezza. Un intervento di messa in sicurezza era in realtà già stato programmato dai proprietari dello stabile e sarà quindi eseguito nelle prossime ore.

Oltre a questo intervento, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nelle ore notturne sulla strada provinciale 110 che collega Termoli a Petacciato.

In più punti infatti dei grossi alberi erano caduti sulla sede stradale ostruendo la punto puntuale l’arrivo del 115 che ha rimosso i grossi tronchi permettendo quindi il transito regolare dei mezzi.