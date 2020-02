Basket, l’Italiangas Termoli va a vincere sul campo della Farnese

Bella vittoria in trasferta per l’Italiangas Air Basket Termoli che ha sconfitto per 65-72 la Farnese Pallacanestro nel pomeriggio di sabato 29 febbraio per l’undicesimo turno del girone di stagione regolare della serie C Silver Abruzzo/Molise.

Gara molto equilibrata nel primo tempo, con squadre molto vicine nel punteggio fino all’intervallo (38-40). Nella ripresa gli ospiti sono partiti fortissimo riuscendo in quello che si è rivelato un allungo decisivo (+17 a fine terzo quarto).

Negli ultimi dieci minuti il quintetto di Campli ha però ricucito quasi completamente il distacco, avvicinandosi sensibilmente ma senza riuscire a raggiungere i ragazzi di Corbo che sono riusciti a spuntarla per sette punti.

L’Italiangas Termoli chiude quindi la stagione regolare con 24 punti, frutto di 12 vittorie e 8 sconfitte, ed è quinta in classifica.

Farnese Pallacanestro – Air Basket Termoli 65-72

Farnese Pallacanestro: Alleva ne, Chiodi ne, De Laurentiis 9, De Sanctis 10, Dakraoui 4, Dembskis 4, Di Luca 1, Ippolito 2, Nardi 9, Palantrani 5, Schiavoni 21. Coach: Tarquini

Air Basket Termoli: Gueye 9, Marinaro 20, Noel 2, Porfidia 15, Suriano 16, Talia ne, Ventrone 5, Sabetta 5, Rocco ne, Maida, Ponsanesi, Severo ne. Coach: Corbo

Parziali: 20-21, 18-19, 9-24

Progressivi: 20-21, 38-40, 47-64, 65-72

Arbitri: Di Lello di Roseto degli Abruzzi e Pratola di Francavilla al Mare

Fallo antisportivo a Palantrani

Doppio fallo antisportivo ed espulsione per Marinaro