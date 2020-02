Azzannata al volto da un cane, bimba in ospedale con ferite al volto

Una bambina è stata azzannata al volto da un cane di taglia media questa mattina 4 febbraio mentre si trovava nei pressi del porto turistico di Termoli.

La piccola è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dove i medici le hanno suturato le ferite, soprattutto una più profonda al volto.

Qualche punto di sutura per lei e tanto spavento anche per la mamma che si trovava con la piccola al porto turistico all’ora di pranzo quando è avvenuto il fatto.

Non si conoscono i dettagli della vicenda, ma a quanto pare il cane è sfuggito dal controllo di un’altra bambina che lo portava con sé in quel momento. Per fortuna la bimba ferita, 7 anni circa, è stata dimessa dal pronto soccorso nel primo pomeriggio di oggi.