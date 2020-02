Il volto dei protagonisti sono ancora top secret. Per ora si sa solo che ci saranno degli attori professionisti a promuovere uno dei simboli del Molise in Italia e nel mondo: La Molisana.

Sono iniziati i sopralluoghi e le riprese per il nuovo spot dello storico pastificio divenuto negli ultimi anni uno tra i principali produttori di pasta in Italia. La pubblicità andrà in onda sulle principali emittenti televisive e coinvolge anche una decina di persone che hanno partecipato ai provini organizzati nel capoluogo molisano lo scorso 9 febbraio. Dopo aver girato – pare – alcune immagini tra alcuni paesi della provincia di Campobasso e il lago di Guardialfiera, gli operatori della società di produzione cinematografica Think Cattleya (il gruppo che ha prodotto ‘Gomorra’ e ‘Romanzo criminale’) si sposteranno a Campobasso.

Stando ad alcune indiscrezioni, la location dello spot sarà il suggestivo centro storico. Per questo dalle ore 8 alle ore 24 sarà off limits l’area di piazza Pepe, la piccola piazza che circonda la statua di Gabriele Pepe e quella antistante la Banca Intesa, i cui parcheggi saranno occupati dai mezzi della società che ha fatto specifica richiesta al Comune che con un’ordinanza ha poi concesso gli spazi.

Inutile dirlo, in città lo spot ha suscitato la curiosità della popolazione: circa 300 persone tra adulti e bambini hanno partecipato ai provini con la speranza di essere scelti dal regista.

La Molisana, poi, ha deciso di affidarsi all’agenzia di pubblicità Saatchi & Saatchi per curare la comunicazione in tv. La società ha vinto la selezione organizzata dall’azienda della famiglia Ferro.

“Le proposte creative che ci sono pervenute erano tutte di grande valore artistico e concettuale e la scelta non è stata facile – dichiara Rossella Ferro, Direttore Marketing La Molisana – tuttavia Saatchi & Saatchi ha saputo interpretare in modo originale la nostra volontà di raccontarci e diventa, così, il nuovo partner creativo de La Molisana.”

“La vittoria di questa gara è per noi motivo di grande gioia – ha commentato Camilla Pollice, CEO di Saatchi & Saatchi, – perché fin dal primo momento abbiamo capito che La Molisana ci avrebbe permesso di realizzare un progetto di cui essere fieri, come creativi ma soprattutto come italiani. La famiglia Ferro e la sua storia sono il riflesso di un Paese che può ancora promuovere la fiducia in sé stesso, alimentando ingegno, coraggio e determinazione. Tradurre questo messaggio in una campagna tv è stato per noi un grande onore”.