Arriva in Molise il progetto che insegna ai bambini l’importanza di lavarsi le mani

Entra nel vivo la campagna ‘Ti sei lavato le mani?’ nell’ambito del progetto educativo “Euphidra for Kids”, in corso sino alla fine dell’anno scolastico, che offre agli studenti delle classi III, IV e V del Molise laboratori gratuiti in cui sperimentare l’importanza dell’igiene personale. Lunedì 10 febbraio tappa a Fossalto, alla scuola primaria di via Sandro Pertini.

“Anche se sembra banale si tratta di un gesto molto importante che aiuta a prevenire diverse infezioni e malattie, come ad esempio l’influenza che, secondo i dati dell’ultimo bollettino Influnet, ha colpito solo nell’ultima settimana in Molise oltre 900 bambini nella fascia tra i 5 e i 14 anni” si legge nella presentazione dell’iniziativa”.

Euphidra for Kids è un percorso che accompagna gli studenti delle scuole elementari durante l’anno scolastico 2019/20 con 200 laboratori in diverse regioni d’Italia, di cui previsti 30 in Molise.

Il progetto non prevede lezioni frontali bensì esperimenti interattivi con microscopi e vetrini in cui i bambini potranno cimentarsi come ‘piccoli ricercatori’. Secondo il metodo Pleiadi potranno, quindi, “toccare con mano” e imparare che la salute passa dall’igiene personale.