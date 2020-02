Ancora una tartaruga trovata morta sulla costa molisana

Nuovo ritrovamento di tartaruga marina morta trovata sulla costa molisana. Questa mattina 23 febbraio alcuni cittadini che si erano recati a fare una passeggiata sulla spiaggia di Petacciato marina si sono imbattuti in una carcasse di testuggine.

L’esemplare si trova poco distante dalla foce del Tecchio, quindi in direzione nord rispetto alla spiaggia attrezzata di Petacciato.

Probabile che l’animale sia stato portato a riva dalle onde dopo essere morto in mare per cause da accertare. Troppo spesso purtroppo questi animali vengono uccisi dall’azione dell’uomo, tramite la plastica che ingeriscono oppure per via delle reti o di ami da pesca.