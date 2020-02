Le previsioni in Molise

VENERDÌ 28 Un campo di alta pressione spazza via i residui addensamenti notturni riportando cieli tersi su tutta la regione dalla tarda mattinata. Gli ampi rasserenamenti saranno accompagnati anche da un lieve rialzo termico nei valori minimi. Ad accompagnare questa giornata anche una moderata ventilazione che agiterà anche il mare Adriatico dove assisteremo a una diminuzione del moto ondoso in giornata

SABATO 29 Inizia un weekend di nuvole e qualche debole pioggia in Molise dove già al mattino una spessa stratificazione alta e compatta solcherà i nostri cieli andando a intensificarsi nel corso della giornata. Qualche rovescio a Isernia, temperature minime in diminuzione e in rialzo nei valori massimi in particolare sul litorale molisano.

DOMENICA 1 Marzo si apre con la pioggia: dal pomeriggio deboli rovesci e temporali su gran parte della regione. Sarà risparmiato il basso Molise mentre servirà l’ombrello nella provincia pentra e nei centri più vicini a Campobasso dove la giornata sarà intervallata da brevi schiarite. La perturbazione giunta nel fine settimana sull’Italia secondo gli esperti del meteo dovrebbe aprire a una fase di maltempo più lunga rispetto alle veloci ondate di freddo polare di questo mite e asciutto inverno.