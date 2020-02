Una comitiva di 11 ragazzi termolesi è stata evacuata da un hotel di Londra a causa di un allarme bomba nel quartiere di Soho per il ritrovamento di due ordigni che potrebbero risalire alla seconda guerra mondiale.

Il fatto è accaduto questo pomeriggio 3 febbraio attorno alle 13,40 ora locale, quando qualcuno ha chiamato la polizia. Non si conoscono ancora i dettagli del ritrovamento ma poco dopo le autorità londinesi hanno ordinato l’evacuazione immediata di uffici, locali e negozi.

Fra i posti evacuati c’è anche l’hotel dove pernottavano 11 termolesi. Si tratta di giovani che erano nella capitale del Regno Unito per una breve vacanza di una settimana circa (video).

I giovani molisani in quel momento si trovavano in giro per Londra e hanno scoperto che il loro albergo, il Soho Hotel, era stato evacuato soltanto quando sono rientrati in zona, in un’area compresa fra Oxford Street e Shaftesbury Street.

C’è paura e molta preoccupazione fra i ragazzi termolesi costretti a restare all’aperto in attesa di capire cosa accadrà. Il papà di uno di loro ha confermato l’accaduto. “Non sanno cosa fare, sono molto preoccupati anche perché hanno soldi e vestiti in albergo e non hanno idea di dove passeranno la notte”.

Intanto stanno contattando i familiari che hanno appreso la notizia con sconcerto e sorpresa. Si attende ora di conoscere cosa farà la polizia londinese per capire dove verranno sistemati gli ospiti dell’hotel e quindi anche la comitiva termolese.

Attorno alle 18, ora del Regno Unito, arrivano buone notizie per i giovani termolesi. Gli artificieri si sono messi immediatamente all’opera e stanno ultimando il lavoro. Gli ordigni verranno disinnescati ed è probabile che concluse le operazioni, la polizia darà il via libera alla riapertura delle strade e quindi anche l’hotel che ospita i termolesi potrà tornare al lavoro, permettendo ai giovani molisani di rientrare nelle rispettive stanze.

Inconveniente facilmente rimediabile per due di loro, costretti a partire in giornata senza poter recuperare i bagagli che erano all’interno dell’albergo.

