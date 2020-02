Alessandro ‘Magno’ conquista i Lupi. E a Matelica ha una dedica speciale da fare…

Dagli undici metri è una sentenza. Quando parte palla al piede sulla sinistra i dirimpettai sono costretti spesso a usare le maniere forti per evitare brutte figure (leggi alle voci tunnel e dribbling, ndr). Qualità, tanta qualità. Nel singolo passaggio, nella visione di gioco – tant’è che qualcuno lo vedrebbe bene davanti alla difesa –, nel piazzarla dove i portieri non possono arrivare. Danilo Alessandro ‘Magno’ ha conquistato definitivamente Campobasso, che davanti a giocate di categorie superiori pende dalle sue labbra. Come il mitico condottiero greco che sognava un impero mondiale…

Sette reti timbrate, una marea di passaggi vincenti. L’impressione è che dovesse carburare come un motore diesel di poter dare il meglio di sé. E questo 2020 è iniziato a tutta birra. Ha un’altra marcia, inutile stare a girarci intorno, il Pineto a tratti, domenica scorsa, è rimasto a guardarlo, senza capire bene cosa potesse fare per limitarlo. Anzi sì, perché spesso il marcatore ha usato il fallo per evitare guai seri e purtroppo l’arbitro non ha tutelato il giocatore romano.

Ha tanti fan, grandi e piccini. E questa è proprio la storia di un piccolo tifoso campobassano, col cuore rossoblù e bianconero. Francesco, 11 anni, voleva a tutti i costi scrivere a Danilo Alessandro sui social. E l’ha fatto utilizzando il ‘canale’ instagram della mamma: “Ciao, mi chiamo Francesco e ho 11 anni quindi non posso usare i social però ho chiesto a mamma se potevo scrivere questo messaggio perché gli volevo dire che lui è il mio bomber preferito e che per me è come Ronaldo, io tifo Campobasso e poi la Juve. E voglio diventare come te per fare andare il Campobasso in serie A. Ciao e sei fortissimo”.

A stretto giro di posta la risposta dell’attaccante: “Ciao piccolo campione, sono sicuro che diventerai ancora più bravo di me e porterai il Campobasso in alto. Non smettere mai di credere nei tuoi sogni e soprattutto devi andare bene a scuola prima di diventare un campione nel calcio. Ti mando un grande abbraccio piccolo”. Francesco conferma che “anche mamma mi dice sempre questa cosa della scuola: va bene bomber, te lo prometto”.

E a corredo diversi messaggi, tra i quali alcuni che invitano Alessandro a fare gol domenica a Matelica per una dedica speciale proprio a Francesco. Chissà che il sogno non si avveri. E che magari fra qualche anno il bambino non possa indossare davvero la maglia rossoblù e rileggersi in queste righe con un sorriso carico di emozione e di orgoglio. FdS

