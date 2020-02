Al Dopolavoro Ferroviario di Campobasso è di scena lo swing

Dopo lo strepitoso successo che sta ottenendo la Rassegna ‘Incontriamoci a Napoli’ che vede sempre più la Sala Teatro del Dopolavoro Ferroviario gremita di appassionati della canzone napoletana interpretata da grandi artisti, domenica 23 febbraio alle ore 18.30 nuovo appuntamento nell’ambito della V Rassegna Nazionale de ‘Il Teatro e la Musica dei DLF’, con il concerto Swing ‘Star Parade” dei ‘Louis Mr Jazz’.

Show musicale fatto di brani che lasciano spazio all’immaginazione del pubblico. A parlare sarà la musica, i testi delle canzoni, la mimica, i gesti dei personaggi in scena e le coreografie. I temi sono quelli di sempre: sogni di gloria nell’emulare i miti del passato, voglia di innamorarsi, la gelosia e la voglia di amore, sorridere ed essere felici.

Questa la trama. Siamo in America, immaginando di essere negli anni del proibizionismo, locali e feste molto movimentate. Un gruppo alla ribalta anima le nottate nei locali, lasciando l’illusione di una vita libera, amena e spensierata. Negli States c’è Eleonor, cantante di talento che, dopo una delusione d’amore, lascia l’Italia, approdando negli States e vagando in solitudine (In cerca di te). Eleonor viene ‘scoperta’ dal front man che decide di valorizzare il suo talento.

E’ ormai nel gruppo, che gira ed è acclamato in tutti i club, ma la voglia di vivere in tranquillità spinge tutti ad accettare un ingaggio in Patria (I locali degli States diventano sempre più pericolosi con risse e sparatorie. Si rientra a Roma…