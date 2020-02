Uno striscione per Kobe Bryant, con i suoi numeri, il suo volto e le immagini di quando giocava con la maglia dei Los Angeles Lakers è stato mostrato dai giocatori della Farnese Pallacanestro e dall’Airino basket Termoli prima dell’incontro disputato ieri 1 febbraio e valido per la sesta giornata di ritorno del girone unico di serie C Silver Abruzzo/Molise.

Un momento commovente in ricordo della leggenda del basket, il 41enne Kobe Bryant, morto in un incidente di elicottero domenica scorsa assieme alla figlia Gianna Maria e altre sette persone. Una tragedia che ha toccato l’intero mondo del basket, a tutte le latitudini, e più in generale lo sport mondiale.

Quindi si è passati al campo e i padroni di casa di Campli hanno dominato nel gioco dilagando subito nel punteggio fino a vincere per 113-30.

Di seguito il tabellino

Farnese Pallacanestro – Airino Termoli 113-30

Farnese Pallacanestro: Alleva 2, Chiodi 10, De Laurentiis 8, De Sanctis 21, Dakraoui 17, Dembskis 21, Di Luca 2, Ippolito 12, Nardi 2, Palantrani 9, Schiavoni 9. Coach: Tarquini

Airino Termoli: Raffaele 8, Ciuffreda, Grasso Luigi 2, Grasso Stefano 5, Landolfi 8, Tozzi 4, Morelli 3. Coach: Coppola

Parziali: 40-12, 25-3, 34-5, 14-10

Progressivi: 40-12, 65-15, 99-20, 113-30

Arbitri: Ferraioli di Teramo e Savini di Mosciano Sant’Angelo