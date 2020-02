Agnone-Vastogirardi, ‘giornata granata’ e inizio posticipato alle 15

Un’intera regione accende i riflettori sulla super sfida Olympia Agnonese – Vastogirardi, attesa per domenica 23 febbraio. Il derby dell’alto Molise o meglio la festa tra due comunità da sempre amiche, sarà caratterizzato dalla Giornata Granata.

La società di casa infatti ufficializza la giornata in cui non saranno valide le tessere in abbonamento. Per assistere al match del ‘Civitelle’, che sarà posticipato alle ore 15.00, il tagliando d’entrata fissato a 10 euro in entrambi i settori.

“Al di là degli ottimi rapporti istaurati con il Vastogirardi, la partita di domenica dirà dove l’Agnonese può realmente arrivare. Siamo in piena zona playoff e mi auguro che tale posizione venga consolidata – afferma il numero uno del club di Viale Castelnuovo, Marco Colaizzo –. Domenica allo stadio attendo il pubblico delle grandi occasioni. Le gradinate affollate sono un ottimo incentivo per i calciatori e dirigenti” conclude il presidente del sodalizio”.