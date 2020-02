È arrivata a Termoli nel primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, accusando sintomi analoghi a quelli del virus che sta facendo tremare mezzo mondo, l’ormai noto Nuovo Coronavirus. Isolata immediatamente nel reparto di Medicina d’Urgenza del San Timoteo, una 27enne residente nella città adriatica, da poco tornata da un viaggio in Cina, è stata trasferita immediatamente a Campobasso.

La giovane studentessa era stata per un periodo a Pechino per motivi di studio ed è rientrata in Italia senza alcun sintomo due giorni fa. Poi oggi ha avvertito un malessere, che può tranquillamente essere riconducibile a una banale influenza, ma ha giustamente deciso di farsi visitare in ospedale a Termoli. Data la situazione internazionale, i medici del San Timoteo hanno preso tutte le precauzioni di casi come questo.

Nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli sarà subito sottoposta al test per il Coronavirus. I campioni inviati allo Spallanzani di Roma, ospedale di riferimento di tutto il Centrosud per l’emergenza Coronavirus.

Intanto il personale sanitario ha fatto scattare il protocollo indicato dal Ministero della Salute su indicazioni dell’Oms.

