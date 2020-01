Violenza sulle donne, anche a Termoli il flash mob ideato dalle attiviste cilene

Un flash mob per ribadire il proprio No alla violenza sulle donne. Si terrà domenica 2 febbraio a Termoli ed è organizzato dal Collettivo di Donne Contro la Violenza. Si tratta di una performance aperta a tutte le donne che vogliano dare il proprio sostegno alla lotta globale contro le violenze di genere al di là del proprio orientamento politico.

Nello specifico domenica sul Corso Nazionale, dalle 18.30, verrà riproposto anche a Termoli, come in altre piazze d’Italia e del mondo, il flash mob ideato dalle attiviste cilene del collettivo Las Tesis come reazione alle violenze subite dalle donne durante le proteste antigovernative in Cile.