Vigilia della Befana con ‘Campobasso in fiera’: bancarelle al vecchio stadio

L’ultima domenica di dicembre era stata rinviata a causa della neve. La manifestazione ‘Campobasso in fiera’ si svolgerà domenica 5 gennaio, alla vigilia della festa della Befana e il giorno successivo all’inizio dei saldi.

L’appuntamento organizzato da Anva Confesercenti si svolgerà nell’area del vecchio Romagnoli che da un paio di mesi è la nuova location delle bancarelle.

L’area dunque sarà soggette alle apposite misure di sicurezza: domenica 5 gennaio, dalle ore 6.00 e fino al termine dell’evento fieristico, saranno vietati la sosta e il transito nell’area anello ex Stadio di Calcio “E. Romagnoli” in via Monsignor Bologna (ad eccezione dei veicoli autorizzati), sul lato sinistro del senso di marcia di via Monsignor Bologna al fine di evitare eventuali soste di veicoli sulla carreggiata.

Transito vietato pure in via Albino e lungo Via Trivisonno, corsia lato sinistro del senso di marcia (corsia adiacente gradinata del ex stadio “E. Romagnoli”).