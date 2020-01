Vastese-Campobasso, 50 biglietti nominativi per i tifosi rossoblù

Cinquanta biglietti nominativi a disposizione dei tifosi del Campobasso. È quando deciso dalla Prefettura di Chieti su proposta della Questura al termine della riunione che si è svolta questa mattina, 21 gennaio. Dunque, i sostenitori rossoblù potranno accedere all’Aragona di Vasto in numero limitato e con tagliandi nominali. Restrizioni dovute agli scontri che avvennero circa due anni fa proprio in terra abruzzese.

Chi deciderà di andare domenica a Vasto dovrà fare il biglietto entro e non oltre le ore 19.00 di sabato prossimo nello store ufficiale del Campobasso di Corso Vittorio Emanuele. Decisioni che non piaceranno a molti ma è già di più rispetto alla scorsa stagione, quando la gara fu vietata sia all’andata che al ritorno alle rispettive tifoserie ospiti.

Un match, tra l’altro, molto delicato per entrambe le squadre. Per i Lupi, che sono in piena rincorsa verso le zone altissime della classifica e non vogliono fermarsi. Per gli adriatici, che vengono dal cocente ko patito a Porto Sant’Elpidio. Si vocifera addirittura anche un cambio di allenatore per i biancorossi, al posto di Marco Amelia c’è l’ipotesi Massimo Silva. FdS