Una volpe a Termoli, l’animale si aggira fra le case: il filmato da Porticone

Una volpe a spasso in città. L’animale è stato filmato ieri sera 17 gennaio attorno alle 22 mentre si aggirava in via Torino, strada di contrada Porticone che affaccia sulla aperta campagna fra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni. La volpe sembrava affamata, secondo quello che è il racconto di chi ha realizzato il video qui proposto.

“In un altro filmato che purtroppo non si vede bene a causa del buio si è avvicinata a noi – riferiscono -, forse in cerca di cibo, anche perché abbiamo notato che annusava l’ambiente circostante. Comunque non ci è sembrata impaurita, anzi si avvicinava senza timore. Probabilmente anche gli animali non addomesticati non ci temono più come un tempo”.

Nel filmato la volpe, ben riconoscibile dal muso affilato e dalla caratteristica coda, passa dal marciapiede alla strada guardandosi attorno, per poi saltare su un muretto che delimita la strada dalla vegetazione.

Che le volpi popolino le campagne del basso Molise è cosa risaputa, anche a causa dei numerosi investimenti che si verificano molto spesso sulle nostre strade. E’ invece più raro che un esemplare si avvicini così tanto alle case come è successo ieri a Termoli.

Un episodio analogo si era verificato a Campobasso nel novembre del 2017 quando una volpe era stata vista nei pressi dell’ex stadio Romagnoli, quindi praticamente in centro. La volpe era stata fotografata e filmata mentre qualcuno aveva persino gettato del cibo per poterla sfamare. Anche in quel caso, l’animale non aveva avuto alcun timore ad avvicinarsi alle persone presenti.