Un evento per ricordare Ada Trombetta 6 anni dopo la sua morte

Era il 2014 quando è venuta a mancare Ada Trombetta, dirigente scolastica e una delle discendenti della nota famiglia di fotografi. Il prossimo 26 gennaio, a Campobasso, sarà ricordata durante un evento organizzato dall’associazione culturale che porta il suo nome. Durante la manifestazione si parlerà del suo libro sui costumi dei contadini dei paesi molisani.

“La ricorderemo incontrandoci, come ogni anno, in quella che è stata la casa sua, proiettando foto d’epoca, parlando di come e perché sia nato il libro stesso”, scrivono gli organizzatori in una nota stampa. “Potendo ospitare un numero limitato di persone, però, è necessario che gli interessati prenotino la partecipazione telefonando al numero 392-8350285”.