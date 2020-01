Un calcinaccio di grandi dimensioni è caduto stasera, 11 gennaio, da Palazzo Crema, in pieno centro a Termoli.

Poteva essere una tragedia ma, per fortuna, in quel frangente non passava nessuno da quelle parti. Le conseguenze, in caso contrario, sarebbero state notevoli, forse tragiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno subito provveduto a transennare l’area.

Il Palazzo Crema, tra via del Croix e via Roma e che si affaccia sulla scalinata del Folklore, è in stato di abbandono da anni. Vetrate rotte, topi che fanno la spola tra il dentro e il fuori la struttura, e ora anche la caduta di importanti calcinacci, grossi come massi. Una situazione ora divenuta oltremodo pericolosa.

In passato i proprietari sono stati più volte sollecitati a bonificare l’edificio, che costituisce un oggettivo pericolo per l’incolumità pubblica come dimostra l’episodio di questa sera, avvenuto intorno alle 19 e 30. Tuttavia gli inviti sono sempre stati ignorati nè il Comune è mai intervenuto in sostituzione del privato, rivalendosi poi sullo stesso come consentito dalla norma che regola queste situazioni.