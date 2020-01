Ancora controlli sulle strade da parte dei Carabinieri con specifici servizi per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Pochi giorni fa, i militari del Radiomobile di Campobasso – intervenuti per procedere ai rilievi planimetrici per un sinistro stradale che aveva coinvolto dei giovanissimi, assicurate loro le cure necessarie – hanno poi denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool il guidatore di una delle due macchine interessate dall’incidente. Sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato avere un tasso di gran lunga superiore a quello consentito ritirandogli la patente guida e sanzionandolo con una decurtazione di 10 punti.

Anche a Ripalimosani i Carabinieri, durante gli stessi controlli alla circolazione stradale, si sono imbattuti in un automobilista in evidente stato di alterazione psicofisica, anch’esso poi denunciato per guida in stato di ebbrezza e privato della patente su cui dovrà poi pronunciarsi l’Autorità prefettizia.

Dalla caserma di corso Mazzini fanno sapere “che i controlli alla circolazione stradale continueranno senza sosta e che mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici o sotto l’effetto di stupefacenti, oltre ad essere un reato, è pericoloso per sé stessi e per gli altri”.