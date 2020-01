Stanno per ripartire le Stagioni di prosa nei teatri di Ferrazzano e Guglionesi. Anche quest’anno il tandem culturale tra Teatro del Loto e Teatro Fulvio – inaugurato lo scorso anno con le stagioni ‘Investiamo in emozioni’ e sotto la comune direzione artistica di Stefano Sabelli – verrà riproposto.

A Ferrazzano la stagione teatrale partirà il 2 febbraio per concludersi il 18 maggio. Otto gli spettacoli di quella che sarà la XII Stagione, tutti proposti in un doppio appuntamento (in due date consecutive, solitamente la domenica e il lunedì).

Foto 2 di 2



Si va dall’apertura con lo spettacolo Souvenir con Francesca Reggiani e Massimo Olcese, al monologo in forma di confessione autobiografica di Flavio Bucci dal titolo E pensare che ero partito così bene. A metà marzo ci sarà invece lo spettacolo Contro la libertà, pièce costruita attorno a sette surreali storie interpretate da Gianmarco Saurino e Mauro Lamanna. A fine marzo tornerà in Molise invece Carrozzeria Orfeo, geniale compagnia teatrale che proporrà (dopo il successo di Thanks for Vaselina) Animali da bar. Ad aprile ci saranno Chiara Buratti con L’ultimo giorno di sole e Il veleno del teatro di Manuele Morgiese e Salvatore della Villa. Si conclude a maggio con la brillante commedia Un grande grido d’amore con Barbara De Rossi e Francesco Brachetti e, infine, il gran finale sarà affidato alle Note da Oscar della Rimbamband.

Per conoscere il cartellone di Guglionesi bisognerà attendere ancora un po’ e la data di inizio potrà essere già a fine mese. La stagione del Teatro Fulvio sarà presentata a breve ma è probabile che alcuni degli spettacoli inseriti nel Loto [R]evolution – questo il nome della nuova stagione teatrale – saranno replicati anche in Basso Molise. Anticipazioni danno per papabile apertura lo spettacolo della Compagnia del Loto Peer Gynt, riproposizione dell’opera fantastica e onirica di Ibsen che ha chiuso con furore il Loto Link Festival ed è pronto ad intraprendere il suo viaggio negli altri teatri.