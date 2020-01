Tutti ubriachi al bar, esercente multato: somministrava alcol anche dopo le tre

I carabinieri di Cercemaggiore, hanno eseguito un controllo in un noto locale della zona, dove qualche giorno fa si era verificata un’aggressione tra alcuni avventori.

Il controllo era mirato alla verifica del rispetto delle normative in relazione alla somministrazione di bevande alcoliche. Per il gestore, è scattata una sanzione amministrativa di oltre 7mila euro poiché non in regola con quanto sancito dalla normativa volta a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebrezza. Infatti i militari hanno accertato che la somministrazione di bevande alcoliche continuava dopo le 03.00 e il locale non era dotato del previsto precursore.

All’esterno dell’attività, una gazzella ha effettuato numerosi controlli con l’etilometro, risultati tutti negativi e diversi avventori hanno deciso di fare rientro nelle proprie abitazioni a piedi.

Massima attenzione – infine – è dedicata al fenomeno dei furti in abitazione, che nel periodo ha visto una recrudescenza degli episodi, dovuti per lo più ai proprietari assenti per vacanze natalizie ed alle condizioni meteo particolarmente favorevoli ai malfattori. Il dispositivo di controllo del territorio è stato intensificato, ma non si può prescindere dalle segnalazioni che giungono dai cittadini, ai quali è costante l’invito a chiamare il 112 anche solo per un semplice sospetto.