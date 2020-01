“Tutti allo stadio”: al Vecchio Romagnoli lo striscione dei tifosi

“Tutti allo stadio”. Uno striscione apparso da poco in uno dei luoghi-simbolo dell’epoca d’oro del Campobasso, ovvero il Vecchio Romagnoli. La frase secca ed eloquente è stata affissa di fronte al catino di via Albino, visibile alle tantissime auto che quotidianamente transitano nella zona.

La volontà è quella, da parte dei sostenitori più assidui, di coinvolgere il grosso del pubblico, anche quello che finora è rimasto tiepido o addirittura freddo nei confronti delle vicende calcistiche del capoluogo. Che però adesso stanno prendendo una bella piega. Far sentire presenza e calore alla squadra sarebbe un gesto concreto di attaccamento ai colori.

Domenica a Selvapiana arriva un altro cliente scomodo, il Pineto, quinto in classifica. I Lupi sono attualmente terzi e nel giro di due domeniche puntano al sorpasso sul Matelica, che è più su di un punto in attesa delle sfide della quinta giornata di ritorno e del big match che andrà in scena tra dieci giorni in terra marchigiana. E allora, tutti uniti: c’è da sostenere il Campobasso. FdS