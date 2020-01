Trovati con 6 grammi di eroina, nei guai due giovani

I Carabinieri di Termoli li hanno trovati con 6 grammi di eroina: sono finiti nei guai due giovani residenti in Molise perquisiti dai militari che hanno scoperto la droga.

È stato un fine settimana di controlli intensi per i Carabinieri della Compagnia di Termoli che sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio bassomolisano. Non solo Termoli, dunque, ma anche Campomarino, Portocannone, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, Petacciato e Mafalda. Questi i centri su cui gli uomini dell’Arma si sono concentrati, setacciando varie zone dispiegando numerose pattuglie e uomini in uniforme e in abiti civili.

Il bilancio parla di 65 mezzi e 94 persone controllati, oltre a 3 esercizi pubblici. In totale sono state 4 le multe comminate per violazione del Codice della Strada.

Ma è nella cittadina costiera di Termoli che i controlli sono stati particolarmente efficaci. Dapprima sono stati fermati e sottoposti a verifiche alcuni soggetti, già noti alle Forze dell’Ordine, che si spostavano in modo sospetto nel centro cittadino. Poi il controllo che ha portato alla scoperta dell’eroina nelle tasche dei due giovani. Per loro è scattata subito la segnalazione da parte della Sezione Radiomobile all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso.