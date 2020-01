La polizia era piombata in casa sua nell’aprile del 2013. Ammanettato e spedito in carcere per violenza sessuale sui figli, che all’epoca avevano 14, 11 e 2 anni. Solo qualche settimana prima la più piccola era stata prelevata a scuola dai Vigili urbani su delega del Tribunale dei Minorenni e portata in una struttura protetta, dove qualche tempo dopo l’aveva raggiunta la sorella maggiore. Il 14enne invece, un maschio, aveva cominciato una odissea clinica fra case di cura che, a distanza di 8 anni, lo hanno radialmente trasformato. “Era un ragazzino vivace, molto. Ora non lo riconosco più” commenta il padre, pur senza celare, insieme al dolore nel vedere quel figlio intontito da una dose spropositata di farmaci dai pesantissimi effetti collaterali, anche la gioia nel riaverlo finalmente a casa.

8 anni. Tanto è durata la separazione dal figlio. Ma quel che è peggio è che la separazione forzata dalle due figli dura ancora, e ancora continua a creare dolore a questi due genitori che non possono credere nella giustizia perché quella giustizia che avrebbe dovuto garantirli si è rivelata un boomerang, colpendoli alle spalle due volte.

Tutto è stato innescato da un errore giudiziario per il quale Pasqualino non ha attenuto nemmeno un piccolo risarcimento.

Padre accusato di essere un orco, additato dalle persone per anni, è stato assolto con formula piena. Il fatto, quel fatto terribile, non sussiste. La violenza non si è mai consumata. Già durante le indagini preliminari le accuse erano decadute: era stato chiarito che la denuncia anonima al telefono azzurro che l’aveva incastrato era il frutto di fantasie crudeli inventate da un vicino di casa, rimasto tuttora impunito.

Il processo si era svolto ugualmente per maltrattamenti contro bambini e la compagna, ma gli avvocati erano riusciti a dimostrare che lui, Pasqualino, non ha mai maltrattato nessuno e tanto meno la moglie, una donna che al contrario lo ha sempre difeso e sostenuto.

Ma la sentenza di assoluzione non aveva cambiato le cose e non aveva ottenuto l’effetto sperato e auspicato: riavere i figli. Per 8 anni padre e madre sono stati tenuti lontano dai loro ragazzi. Un danno irreparabile, che si somma per Pasqualino alla ingiusta detenzione, prima in carcere (dove è rimasto due mesi e mezzo) e poi ai domiciliari (tre mesi), alla perdita del lavoro, alle infinite difficoltà per mettere insieme il denaro necessario alla sua causa tra i banchi di Tribunale e ai continui viaggi fuori dal Molise per vedere occasionalmente il figlio maggiore, l’unico col quale ha potuto interagire in qualche modo.

C’è una buona notizia in questa storia atroce: una settimana fa il ragazzo, che ora ha 21 anni, è tornato a casa. “Io ne sono felicissimo, almeno un primo risultato è stato ottenuto” racconta lui a Primonumero.it, senza mascherare tuttavia il dolore e il grande disorientamento davanti alle condizioni di quel figlio che da bambino dinamico e un tantino esuberante si è trasformato in un malato, imbottito di ansiolitici e perfino antipsicotici che ora l’attuale dottore che lo tiene in cura ha sospeso.

La strada per la riabilitazione, dopo anni di “cure” a base di medicinali utili a “tenerlo buono”, sarà lunga e tutta in salita.

I genitori ce la metteranno tutta. Per ora sono sollevati nel sapere che il figlio maggiore potrà restare con loro. Sabato è stato festeggiato con musica, torta e perfino fuochi d’artificio. “Lo avevo detto e l’ho fatto” continua il padre “perché ho sofferto tantissimo per l’assenza, ed è bellissimo averlo a casa anche se mi distrugge l’anima vederlo così, sembra tornato bambino, ha bisogno di tutto”.

La strada è ancora lunga, appunto. Come lunga – e anche questa in salita – è la strada per il ricongiungimento delle due figlie minori, che ora hanno 17 e 9 anni. Hanno vissuto 7 anni in una casa protetta, senza che il padre potesse mai vederle. La madre solo qualche volta, sempre alla presenza di assistenti sociali.

Dopo la sentenza di assoluzione, dopo la riabilitazione giudiziaria del papà, sono state incredibilmente affidate a una famiglia campana. Che naturalmente non se ne vuole separare, il che rende il ricongiungimento ancora più difficile. A novembre scorso qualcosa si è mosso, anche dopo l’interessamento della stampa (qui il nostro articolo) e l’intervento del garante per i diritti dei minori. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto, ha concesso a padre e madre di rivedere le figlie. “L’abbiamo saputo prima di Natale – conferma Pasqualino – e da qualche settimana abbiamo iniziato gli incontri, che avvengono ogni 15 giorni in Comune, alla presenza dell’assistente sociale, e durano al massimo un’ora”.

La figlia 17enne non l’ha mai vista, Pasqualino, ma la più piccola sì. “Non si ricordava nemmeno di me – racconta con gli occhi umidi – ora si sta lentamente abituando a chiamarmi papà”.

Un papà che assiste impotente e da lontano alla crescita delle figlie in una famiglia – quella affidataria – che non è la sua. E che domanda, ferito dalla ingiustizia della giustizia, “Per quanto tempo dovrà durare questa situazione? Possibile che malgrado tutto io e mia moglie dobbiamo attendere ancora?”.

Possibile che due genitori siano privati in questo modo di un diritto essenziale, naturale, pur essendo innocenti e pur essendo definiti dagli stessi giudici dotati di “responsabile atteggiamento nell’affrontare il pesante carico familiare”?

E in tutto questo, nei tempi drammaticamente lunghi che finiscono per assimilare la storia di Termoli al caso ad alta attenzione mediatica di Bibbiano, a Pasqualino non è andato nemmeno un risarcimento, che pur senza modificare lo strazio della separazione lo avrebbe almeno aiutato dal punto di vista economico.