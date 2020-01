Si parla spesso, sempre più, della pulizia delle strade di Termoli ma la situazione è ben lungi dall’essere ‘ideale’. Le immagini mostrate – inviate da una lettrice – si riferiscono a Corso Vittorio Emanuela III, pieno centro di Termoli.

Qui, dove la lettrice risiede, la pulizia stradale sembra un lontano ricordo. “La strada è sporchissima perché non passa più nessuno ad effettuare la pulizia”. Cartacce, escrementi di cani, rifiuti vari circondano gli alberi presenti sul marciapiede di quella che dovrebbe essere una via ‘gioiello’ data la sua posizione. Chiaro che la responsabilità in primo luogo è dei cittadini che non si curano dell’ambiente in cui vivono e che – senza se e senza ma – dovrebbero rispettare.

E invece il cosiddetto Terzo Corso è nello stato documentato dalle foto. La pulizia settimanale della strada – si chiede la cittadina – che fine ha fatto?