Le previsioni in Molise

MARTEDÌ 14 Si apre una nuova fase di tempo stabile e soleggiato con poche nubi sul Molise: il cielo sarà prevalentemente sereno a parte qualche innocua velatura. L’alta pressione che sta interessando tutta l’Italia sta regalando un mese di gennaio mite. La situazione potrebbe cambiare dal prossimo weekend ma per ora l’inverno è solo un lontano ricordo. Le temperature saranno poco sopra la media stagionale, in rialzo dopo il freddo dell’ultimo fine settimana. Si prevede inoltre foschia e nubi basse dopo il tramonto a Termoli e nei centri del basso Molise come San Martino in Pensilis.

MERCOLEDÌ 15 Clima più instabile oggi con un aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo. Al mattino foschia e cieli coperti in basso Molise, sereno altrove. Col passare delle ore anche il Molise centrale sarà nuvoloso, serena la notte ma ancora nubi basse nei centri a due passi dall’Adriatico. Grande sarà l’escursione termica tra dì e notte: si va dai 12 gradi sulla costa ai meno 3 gradi in alto Molise. Venti deboli e mari poco mossi.

GIOVEDÌ 16 Giornata soleggiata e solo parzialmente interessata da annuvolamenti che saranno più presenti nelle ore notturne. Ancora molta foschia in basso Molise dopo il tramonto.