Le previsioni sul Molise

VENERDÌ 3 Giornata all’insegna della instabilità con cieli da coperti a molto nuvolosi su tutto il territorio regionale: la prima parte di oggi sarà soleggiata sia in basso Molise che nel Molise centrale grazie all’alta pressione che persiste in questi primi giorni del nuovo anno. Nella provincia isernina e sui rilievi montuosi altomolisani, come pure su quelli matesini, ci saranno, invece, parecchie nubi. Schiarite pomeridiane e nuovi addensamenti sono previsti nel pomeriggio e in serata. Temperature stabili e in linea col periodo invernale, mari mossi e venti deboli, più moderati sulla costa adriatica.

SABATO 4 Ancora nubi oggi in Molise sebbene poco minacciose per quanto riguarda il rischio piogge. Inizia un weekend di condizioni meteo in peggioramento con temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti di Maestrale in rinforzo e mare molto mosso. L’arrivo dell’aria fredda potrebbe portare anche neve sul Matese e ci prepara a una Epifania all’insegna del gelo.