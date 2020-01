Nel suo locale di via Firenze 2Q tutto rispecchia il suo stile semplice, ma ricercato, proprio come quello a cui si ispira per tagli e pieghe. Geometrico e ben definito.

Da poco più di un mese, nel quartiere San Pietro Antonio Ferretti ha inaugurato il suo salone di bellezza per uomo e donna: tagli, pieghe, acconciature, trattamenti personalizzati e tante nuove tecniche per tutti i clienti. Antonio, 31enne termolese da sei anni ha scelto di fare della sua passione il suo mestiere e ora ha puntato su sé stesso con uno spazio personale, dove il bianco e il nero in contrasto raccontano la sua personalità che ha riportato anche nel lavoro.

Ogni cliente potrà prendersi cura di sé stesso e della sua bellezza a partire dal momento del lavaggio con una poltrona massaggiante per poi spostarsi al taglio e alla piega. Con la massima disponibilità oraria e la possibilità di avere il parrucchiere a disposizione per ogni evento, dal matrimonio alla festa oltre che la prova per le spose per scoprire quale migliore acconciatura si adatta al grande giorno, i clienti potranno contattare Antonio Ferretti al 3931823640.