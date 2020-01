Suor Elvira Tutolo, la missionaria termolese che opera nella Repubblica Centrafricana, protagonista ieri sera, 14 gennaio, su Rai Tre. Suor Elvira, nel mese di marzo insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, è stata intervistata nel programma ‘Nuovi Eroi’, in onda in pre-serata (20.20-20.45) sulla terza rete della Rai.

Il programma – che intende raccontare appunto i novelli eroi del nostro tempo, quelli premiati dal Presidente della Repubblica con l’Ordine al Merito – restituisce l’idea di un’Italia migliore di quanto si creda. Uno spaccato reale del nostro Paese, animato da un profondo senso civico e che esprime il vero senso di comunità che definisce una Nazione.

E in questa narrazione dei 33 nuovi eroi c’è appunto la suora originaria di Termoli. 70 anni, la missionaria della congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret, da tempo immemore è impegnata in Africa, in particolare nella città di Berbérati dove, attraverso la Ong da lei fondata “Kizito”, dona l’opportunità di una nuova infanzia ai bambini cui questa è stata negata. Minori finiti nelle mani di bande armate, molti dei quali orfani o abbandonati dalle proprie famiglie, grazie all’impegno di suor Elvira possono coltivare la speranza di un futuro diverso dove non c’è più posto per la violenza. Insegnando loro un lavoro e affidandoli a famiglie del posto che possono prendersi cura di loro.

Raggiunta dai microfoni Rai, “la missionaria che insegna l’accoglienza” ha narrato la realtà che si è trovata di fronte, così crudele da far vacillare – ad un certo momento – la sua fede. Fu allora che la suora tornò nella ‘sua’ Termoli e, profondamente scossa da quanto aveva visto, decise di fare una terapia psicologica per far ‘decantare’ il dolore. Poi, inevitabilmente, la chiamata alle ‘armi pacifiche’ e il ritorno nella ‘sua’ Africa.

Toccante il momento in cui suor Elvira ha raccontato della chiamata dal Quirinale. Di primo acchitto suor Elvira rispose che non poteva lasciare l’Africa per venire a ritirare il premio in Italia. Poi la chiamata di una suora superiore che la convinse, richiamandola anche all’ordine perchè appartenente ad una congregazione. Il programma si è chiuso con le immagini della suora al fianco della più alta carica dello Stato.