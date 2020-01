Erano più o meno le 13.30 e lei stava probabilmente tornando a casa dopo la scuola. La giovane studentessa è stata presa in pieno da un’auto che in quel momento stava transitando all’incrocio tra via Monsignor Bologna e viale Manzoni dopo aver appena percorso via Trivisonno, la discesa del vecchio stadio Romagnoli di Campobasso.

Lei è finita a terra, subito soccorsa da alcuni automobilisti che stavano percorrendo la strada. Poi la telefonata al 118 che ha inviato un’ambulanza prontamente giunta sul posto. Il personale medico, dopo aver accertato le condizioni di salute della giovane, l’ha trasportata in ospedale per ulteriori cure.

Stando alle ricostruzioni di alcuni testimoni, la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali: l’auto che proveniva da viale Manzoni ed era diretta verso il centro si è fermata per farla passare, mentre la vettura che giungeva in direzione opposta (stava viaggiando in discesa) l’avrebbe investita. Il conducente si è subito fermato per accertarsi delle condizioni della studentessa, trasportata al Cardarelli.

Le sue condizioni di salute non desterebbero fortunatamente particolare preoccupazione, a differenza di quello che è successo in altri episodi più recenti e che hanno scosso la pubblica opinione a causa del loro esito drammatico, come la morte di Nicoletta Valente a Vinchiaturo e della donna di 70 anni morta a Termoli.