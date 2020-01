Stradale, in poche ore oltre 5mila euro di multe. In 15 beccati col cellulare alla guida

Fioccano le multe per irregolarità alla guida. Nella giornata di ieri, 27 gennaio, il personale della Polizia Stradale della provincia di Campobasso ha comminato 20 verbali di cui 15 per uso del cellulare alla guida, 2 per mancanza di copertura assicurativa, 2 per omesso uso delle cinture. Un automobilista, inoltre, è stato beccato alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro: per lui è scattata la revoca della patente di guida.

Una settimana di controlli intensi e un lunedì ‘nero’ per gli automobilisti. L’attività di prevenzione e repressione del personale in “borghese” ha voluto in particolare ‘colpire’ una condotta assai frequente: quella della guida col cellulare in mano.

Oltre 5mila euro di multe, in totale, e la decurtazione di complessivi 80 punti dalle patenti degli automobilisti indisciplinati sanzionati.

La Sezione della Polizia Stradale di Campobasso, inoltre, nei giorni scorsi, ha effettuato servizio con i “Centri Mobili di Revisione”, messi a disposizione dalla Direzione Generale Territoriale di Bari del ministero dei Trasporti. Sono stati in questo modo controllati molti veicoli pesanti in transito nel tratto autostradale molisano dell’A14. Il bilancio è di 14 autotrasportatori sanzionati per violazioni, a vario titolo, delle norme del Codice della Strada.