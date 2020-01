Si ribalta con l’auto e finisce in un boschetto: miracolato

Brutto incidente questa notte, attorno alle 3, a Ripalimosani, in una zona a poche centinaia di metri dalla locale caserma. Per cause da accertare, un’auto ha sbandato finendo fuoristrada, ma per fortuna il giovane alla guida è uscito con diverse ferite ma non gravi. La vettura si è ribaltata finendo la propria corsa in un boschetto adiacente la sede stradale.

Ferito il giovane conducente, che in quel momento era solo all’interno dell’auto. Soccorso da un’ambulanza, è stato trasportato in ospedale al Cardarelli di Campobasso dal personale del 118 intervenuto insieme ad una pattuglia della Polstrada.

I Vigili del fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti prontamente per la messa in sicurezza dell’area e per il successivo recupero del veicolo.