Segnaletica stradale da incubo, geometri e studenti lavorano al censimento

In che stato di salute si trova la segnaletica stradale in città? Quali interventi porre in essere? Per capire quali azioni avviare il Comune di Campobasso ha deciso di affidarsi all’Istituto Tecnico Pilla (indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio), e al collegio dei geometri di Campobasso. Lunedì prossimo, 13 gennaio, sarà firmato e illustrato un apposito protocollo d’intesa che consentirà di effettuare un censimento.

“Daremo inizio ad un lavoro che rappresenterà il frutto di una collaborazione tra il mondo scolastico, quello delle professioni e l’istituzione pubblica”, spiegano dal Municipio.

L’obiettivo dell’amministrazione è “avviare il catasto della segnaletica finalizzato ad una corretta gestione e manutenzione della stessa” grazie a questa intesa programmatica ufficiale che vedrà impegnati gli studenti dell’ex Geometra di Campobasso, coadiuvati dai geometri iscritti al Collegio di Campobasso.

“Ciò rappresenterà – dicono ancora da palazzo San Giorgio – una prima sperimentazione della filiera istituzionale corta tra enti territoriali, ordini professionali ed istituzioni scolastiche e permetterà al Comune di Campobasso di poter adempiere agli obblighi di creazione e gestione dell’anagrafica stradale verticale”.