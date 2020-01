Scuola e Lavoro, porte aperte agli studenti per conoscere i corsi

Scuola e Lavoro apre le porte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che si preparano a scegliere la scuola di secondo grado.

Mercoledì 15 gennaio dalle ore 10 alle ore 14 e sabato 25 gennaio dalle ore 10 alle ore 16 sarà possibile visitare la scuola e i due laboratori (il laboratorio di meccanica in via dei Roveri 22, e il laboratorio di acconciatore in via Vittorio Emanuele III 45/C a Termoli).

Dal 2003 il Centro di Formazione gestisce diversi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per assolvere all’obbligo formativo: Operatore del Benessere: Acconciatore; Operatore Meccanico; Operatore Grafico per la progettazione grafica e il web.

Tutti i corsi durano 3 anni, sono gratuiti e consentono l’acquisizione di una qualifica professionale riconosciuta su tutto il territorio nazionale e direttamente spendibile nel mondo del lavoro.

Durante gli open day sarà possibile confrontarsi con il personale, i docenti e gli allievi di Scuola e Lavoro. Oltre ai laboratori sarà possibile visitare la sede principale di via XX Settembre, n.55 a Termoli.