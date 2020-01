La trasmissione “Chi l’ha visto?”, in onda in prima serata su Rai3 il mercoledì, ha proposto questa sera un servizio abbastanza dettagliato sulla scomparsa di Victorine Bucci, la donna di 42 anni residente a Larino della quale si sono perse le tracce la notte tra il 17 e il 18 dicembre.

Una scomparsa che è avvolta nel mistero più fitto, e con il trascorrere dei giorni sospetti e timori si rafforzano. L’ inviata Veronica Briganti, che nei giorni scorsi ha incontrato alcuni dei personaggi che hanno avuto, loro malgrado, un ruolo in questa vicenda, ha intervistato amici ed ex marito della donna. Ma in modo particolare è stato posto l’accento sul comportamento ossessivo e oltremodo geloso del compagno, un termolese di 56 anni che vive a Riovivo, presso il quale Victorine ha trascorso l’ultima notte.

Foto 2 di 2



Le percosse che hanno richiesto le cure dei sanitari del Pronto Soccorso, i maltrattamenti anche in pubblico, la mania di controllarle il telefonino e spesso spacciarsi per lei per scucire informazioni riservate alle amiche e agli amici: anche questo è stato oggetto del servizio realizzato tra Roma e Termoli. Nel corso del focus inoltre sono stati anche mostrati i messaggi inviati dall’account Facebook di Vicky quella notte stessa all’ex marito e a un amico di Roma, dal tono minatorio e pieni di insulti.

Il caso, dopo il passaggio sulle reti nazionali, è diventato di più ampio respiro. Le ricerche di Victorine stanno andando avanti da 20 giorni. Della donna però non c’è ancora nessuna traccia, come manca qualsiasi indizio utile a capire dove sia finita la sua autovettura, una Panda di colore rosso.