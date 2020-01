È ricoverato in ospedale al San Timoteo di Termoli in condizioni molto serie il 65enne D.N. di Termoli che è rimasto ferito nell’incidente avvenuto attorno alle 13 di oggi 23 gennaio sulla statale 87, proprio allo svincolo per Pantano Alto in territorio di Termoli.

L’uomo ha perso il controllo della propria Citroen C4 mentre attraversava la semicurva appena dopo il distributore di metano sulla corsia che conduce verso via Corsica. Ha quindi urtato prima il guard-rail sul versante destro per poi rimbalzare su quello sinistro e cappottandosi. La sua corsa è finita nel bel mezzo della carreggiata della statale 87 con le ruote verso il cielo.

È stato estratto dalle lamiere della Citroen con una seria ferita alla testa dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. L’uomo ha perso sangue dal capo mentre veniva soccorso dai medici e sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto, oltre a una squadra del 115 che ha messo in sicurezza l’area, anche una pattuglia della Polizia stradale e una dei Carabinieri che si sono occupati dei rilievi.

Il traffico in arrivo dalla statale 87 è stato deviato allo svincolo per Pantano Alto che conduce verso Rio Vivo o la zona industriale di Termoli oppure in alternativa si ricollega verso la Statale 16.