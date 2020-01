Ruba la carta di credito agli anziani che assiste e fa shopping per 2800 euro, denunciata

La coppia di anziani di Campobasso era convinta di essere amorevolmente accudita dalla badante, una donna di colore poco più che 39enne mostratasi sempre particolarmente attenta alle esigenze dei due, ed invece non era poi così brava e fedele come voleva apparire.

Poche settimane fa infatti la coppia aveva denunciato il furto delle carte di credito che nascondevano in casa pensando fossero stati dei ladri di appartamento non riuscendosi a dare altre spiegazioni stante la grande fiducia che gli stessi riponevano nella badante.

I carabinieri di Campobasso però non si sono fermati alla ricostruzione fornita come la più probabile ma hanno eseguito un’approfondita e certosina attività investigativa, arrivando così alla clamorosa scoperta: (B.A.) 39enne cittadina marocchina, badante da tempo degli anziani coniugi, approfittando oramai del rapporto di reciproca fiducia instauratosi nel tempo, in una circostanza, approfittando di un momento di disattenzione, aveva rubato le loro carte postamat effettuando poi prelievi fraudolenti presso svariati bancomat per un importo totale di duemila e 800 euro, depredando di fatto le pensioni dei due poveri malcapitati.

Le immagini di videosorveglianza ed una serie di indizi evidenziati dall’attenta attività di indagine dei carabinieri hanno consentito di far luce sull’accaduto identificando incontrovertibilmente l’autrice del gesto criminoso che è stata così denunciata alla locale Procura della Repubblica per furto in abitazione ed utilizzo indebito di carte di credito.