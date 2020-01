Il Rotaract club di Termoli ha organizzato giovedì 2 gennaio il tradizionale appuntamento con il gioco a squadre Il Cervellone che si svolge come ogni anno in occasione della festa dell’Epifania. Durante la serata, grazie alla partecipazione di più di 70 ospiti che hanno supportato i giovani del club termolese sostenuti anche dal Rotary Club di Termoli, sono stati raccolti fondi da devolvere al service End Polio Now per abbattere la poliomelite nel mondo, impegno che da diversi anni continua ad essere presente per i due club.

Tra domande di ogni tipo e un clima familiare e amichevole, si è aperto così il nuovo anno che ha segnato per il Rotaract anche l’inizio delle attività che coinvolgono la città adriatica. “Siamo contenti di questo risultato – ha commentato il presidente Marco Rocco De Luca – e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e hanno scelto di aiutarci, grazie anche al vice presidente Oscar De Ruvo per l’organizzazione della serata e grazie al via Egadi Bistrot per la collaborazione. Stiamo lavorando ad altre attività e speriamo di poter coinvolgere sempre tante persone”.

Presenti anche la presidente del Rotary Club di Termoli Elisabetta Di Massa e il Governatore del Distretto 2090 al quale appartiene il Molise, il termolese Basilio Luigi Ciucci. Entrambi, nel loro discorso di saluto e di auguri, hanno sottolineato l’impegno dei giovani nel club.