Rissa a Capodanno. Uomo investito finisce in ospedale, 4 persone denunciate

Un 37enne di Salcito è finito in ospedale nella notte di San Silvestro dopo un alterco scoppiato per futili motivi come ricostruito dai Carabinieri che hanno indagato sull'accaduto. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. E' il terzo caso che si registra in pochi giorni.

FOTO D' ARCHIVIO