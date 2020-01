I detenuti comuni del carcere di Campobasso che da ieri – dopo la protesta eclatante di maggio scorso – sono tornati a manifestare contro la carenza di personale infermieristico e la carenza di medicine all’interno del Penitenziario, hanno ripreso questa sera ad urlare e sbattere oggetti contro le inferriate per manifestare pubblicamente il loro disagio.

Dopo il grido di attenzione lanciato ancora questa mattina, a partire dalle 20 di questa sera – martedì 28 gennaio – la protesta è cominciata di nuovo.

I detenuti hanno attirato l’attenzione dei passanti e continuato ad urlare richieste di aiuto. Secondo Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria, alla radice della protesta “ci sono gravi carenze di personale infermieristico a partire da dicembre scorso e finora nessuno si è preoccupato di riempire un vuoto, all’interno del penitenziario, che è necessario e urgente riempire per garantire la necessaria assistenza ai tanti, anche tossicodipendenti, che sono rinchiusi tra quelle mura”.

Nei reparti i detenuti si sono anche organizzati scrivendo una lunga lettera per meglio esporre le problematiche della casa di reclusione del capoluogo. Che conta – fra l’altro – la presenza di circa 180 detenuti.

Quindi al sovraffollamento si aggiunge adesso anche il problema della mancanza di infermieri senza che nessuno “si preoccupi – ha detto ancora di Giacomo – che dopo le recenti operazioni di polizia in carcere sono affluiti detenuti ‘border line’, ossia con problemi psichici o tossicodipendenti”.

Una situazione dunque che non poteva che avere questo epilogo e che nel pomeriggio ha indotto l’Azienda sanitaria locale a riunioni urgenti per individuare soluzioni tempestive. Proprio questa sera, alcune indiscrezioni, parlano di una decisione assunta dall’Asrem che consisterebbe nell’arrivo di un primo infermiere già a partire dal primo febbraio prossimo nel frattempo si è già al lavoro per individuare un secondo infermiere da trasferire nel Penitenziaria di via Cavour.