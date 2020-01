Nella mattinata di ieri, giovedì 2 gennaio, una squadra della Rieco Sud ha effettuato lo spazzamento e il lavaggio delle scalinate della città con un idoneo mezzo provvisto di lancia dotata di acqua calda progettata per la pulizia ad alta pressione e sanificazione delle aree pavimentate.

Ancora una volta è emersa la problematica legata al fenomeno del littering, la pratica diffusa dell’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni (cicche di sigarette, carte e cartacce, bottigliette, lattine ecc.) in spazi pubblici come strade, piazze, parchi, spiagge e boschi, che genera un senso di degrado e abbandono del decoro urbano. Nella foto che segue la scalinata del Folklore dopo l’operazione di lavaggio.

In particolare, ai piedi della scalinata che collega via Carlo del Croix al piazzale del mercato ittico, in zona porto (foto sopra), sono state rinvenute cassette di polistirolo sporco, bottigliette di vetro e cicche di sigarette.

Il fenomeno si ripete, su larga scala, nelle zone periferiche della città dove, nella stessa mattinata di ieri, l’azienda ha effettuato un accurato sopralluogo per rilevare gli abbandoni dei rifiuti sul manto stradale. Sono state rinvenute numerose discariche abusive in contrada Cardarella, Marinelle, Bufalara (foto sotto) e via Mar Ligure: zone con poca densità abitativa che vengono utilizzate come discariche a cielo aperto raggiunte appositamente per gettare illecitamente i propri rifiuti.

Si tratta di sacchi di plastica, mobilio, elettrodomestici, inerti e sanitari sparsi sull’intero tratto stradale, chilometri di rifiuti sparpagliati di vario genere sui cigli stradali che vengono settimanalmente raccolti da squadre di operatori e puntualmente riversati da cittadini che violano le norme sull’abbandono illecito dei rifiuti.