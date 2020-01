Sono iniziati questa mattina, lunedì 13 gennaio i lavori per asfaltare finalmente la strada provinciale 40 adriatica sul tratto che collega Colletorto a San Giuliano di Puglia. Si tratta di un’opera attesa da diverso tempo dalle due comunità e da tutti gli automobilisti che la percorrono frequentemente.

“Il Comune di Colletorto – si legge in una nota firmata dal sindaco Cosimo Mele – ringrazia il Presidente della provincia, Francesco Roberti, l’amministrazione e la struttura tecnica provinciale per la sensibilità e l’impegno dimostrati nei confronti di questo comune, per la soluzione dei disagi che da anni i cittadini di Colletorto e di tutti gli automobilisti che per un motivo o altro si trovavano ad affrontare sul tratto in questione, costretti a fare delle vere e proprie gimkane per poter scansare gli innumerevoli avvallamenti presenti sulla strada.

La collaborazione costruttiva che è intercorsa in questi mesi fra l’ente Provincia e il Comune di Colletorto ha portato a soluzione il problema”.