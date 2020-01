È stato ‘beccato’ in flagrante mentre portava tre donne a prostituirsi sulla Statale 16, in zona Campomarino. Un uomo 40enne, proveniente dall’Est Europa, è stato arrestato oggi dai Carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

È successo nella mattinata di oggi, venerdì 31 gennaio. I militari della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, residente nel foggiano.

All’arresto di oggi si è arrivati dopo un’indagine che è consistita anche in numerosi appostamenti effettuati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli nell’area di confine tra Molise e Puglia.

Nelle prime ore della mattina, quindi, è scattata l’operazione che ha visto l’intervento simultaneo di diversi equipaggi dell’Arma, in uniforme e in borghese, che hanno bloccato l’autovettura proprio dopo che l’uomo aveva lasciato ai margini della strada tre donne straniere, e prima che potesse andarsene. L’uomo è stato fermato proprio mentre si stava dileguando in direzione Sud, verso Foggia.

Ma il 40enne è stato bloccato dai militari e trasferito nella caserma di via Brasile dove, dopo gli accertamenti investigativi, è stato arrestato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Larino. L’operazione dell’Arma è un chiaro segnale per frenare sul nascere un fenomeno criminale che è molto frequente nella vicina provincia di Foggia, mentre in Molise i casi di prostitute in strada sono per fortuna molto rari.

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.