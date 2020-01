Pertini, Montini, Cuoco: nomi autorevoli che – ognuno per proprio conto – hanno scritto pagine di storia con esempi e azioni impiegate poi per modellare pure il destino della società moderna.

A loro sono intitolate tre scuole di Campobasso che – come l’autorevole denominazione che portano – hanno sempre qualcosa in più da proporre, suggerire, offrire e prospettare.

Già il 15 dicembre scorso – dopo il boom di accessi al primo open day della stagione – questa capacità di catalizzare l’attenzione dei giovanissimi per la molteplicità dell’offerta didattica si era ormai consolidata.

Oggi – martedì 14 gennaio – l’istituto ha replicato il successo con l’open day della scuola “V.Cuoco” di Corso Bucci.

Una struttura che non ha battuto ciglio rispetto agli investimenti che riguardano il futuro dei nostri ragazzi e che per questo punta a formarli affinché abbiano le carte in regola per accedere per esempio alle nuove professioni del Web proponendo un nuovo indirizzo: “Web Community”. Un percorso che va a perfezionare il tradizionale Professionale per i Servizi Commerciali con conoscenze, competenze ed abilità richieste dal profilo professionale Community Manager, una delle professioni più richieste nel nuovo mercato del lavoro digitale.

La nuova figura sta assumendo una crescente importanza strategica nelle aziende, nelle istituzioni, nella pubblica amministrazione per la sua capacità di promuovere e curare l’immagine dei clienti pubblici e privati attraverso la gestione di siti web, blog e social network.

Non solo web: l’istituto di Corso Bucci è arricchito anche dall’indirizzo Socio-Sanitario attraverso il quale si consegue assieme al diploma, anche il titolo di “Operatore Socio Sanitario” (Oss) con un percorso formativo agevolato di sole 450 ore.

E, ulteriore ciliegina sulla torta, c’è l’indirizzo Odontotecnico. Il “V.Cuoco” di Campobasso forma i futuri odontotecnici, gli esclusivisti della realizzazione delle protesi dentali anche e soprattutto attraverso un percorso formativo sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali innovative (Cad-Cam).

Abbiamo attraversato i corridoi di questa scuola e visitato le sue aule; un percorso affrontato con il preside, i docenti e gli stessi alunni. La sensazione che arriva direttamente alla pancia è inequivocabile: qui si respira un nuovo modo di fare e di vivere la scuola. Si lavora in ambienti didattici innovativi e si sperimentano nuove metodologie didattiche (hackathon, mode, role play simulation, debate).

Se invece quello che vi appassiona sono gli interventi di istallazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici domani non potete mancare all’open day dell’Istituto Montini dalle 15 alle 17,30 presso la sede di Via San Giovanni.

Se vi piacciono le lingue e ambite a parlare in cinque anni fluentemente inglese, francese, tedesco, spagnolo Domenica 19 gennaio le porte si apriranno al Liceo Linguistico Pertini dalle 9,30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18.

Sempre domenica 19 gennaio porte aperte ai sogni di chi si immagina impegnato nella ricerca sanitaria e ambientale: l’Istituto Biotecnologico Pertini (indirizzo Sanitario e Ambientale) accoglierà gli studenti e le famiglie in Via Scardocchia. La mattina, dalle 9,30 alle 13 e il pomeriggio, dalle 15,30 alle ore 18.

La scuola ricorda che fino al termine delle iscrizioni previsto per il 31 gennaio 2020, è possibile accedere allo Sportello di Orientamento che è operativo per: l’Istituto Biotecnologico Pertini presso la sede di Via Scardocchia, ogni lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17. E il Liceo Linguistico Pertini presso la sede di Via Principe di Piemonte 7, ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.

Per fissare un appuntamento per visitare l’IIS Pertini Montini Cuoco nelle sue sedi telefonare allo 0874. 96958 (sede centrale) oppure visita il nostro sito web https://itaspertini.edu.it/