Presepe artistico a San Felice del Molise: trittico della relazione ristabilita

Suggestivo presepe artistico a San Felice del Molise a cura dei volontari della parrocchia guidati da padre Angelo Giorgetta. La natività gigante misura cinque metri per tre per un’altezza di oltre due metri.

È realizzato in legno, stracci, cemento e gesso valorizzando una tecnica scoperta dal sacerdote in Bulgaria con rappresentazioni molto più grandi, l’ultima nel 2002 in piazza a Pleven. “Natale, pastori, magi” il senso del Trittico della relazione ristabilita “col Padre”, “col creato” e “con le genti” (Lc 2, 1-20 / Mt 2).

Di seguito la descrizione: “Costretto dalla vergogna del suo peccato, l’uomo ha trovato rifugio nella grotta buia e sterile del suo egoismo. Poiché egli non vuole dialogare, a Dio non resta altro che calarsi personalmente in quella grotta, il cui ingresso però è talmente stretto da lasciar passare solo persone piccole. E lui, il Dio grande e potente, diventa piccolo e impotente. Inventa l’incarnazione. Si fa bambino! Dire bambino significa sentire il Padre che ti dice: ‘Adamo… tanto tempo fa, tu, appena nato, prendendo il mio posto ti sei sentito grande; ora, io mi sono fatto bambino perché tu, bambino-che-ti-senti-grande, possa ritornare a me. Mi sono fatto figlio dell’uomo perché tu uomo diventi Figlio di Dio”.

Si potrà visitare il presepe artistico in piazza Antonio Zara, al Caffè letterario, domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 17.30 alle 19.30. Allo stesso orario, nella chiesa di San Felice Papa, è possibile visitare la mostra permanente sulla Sindone come “parabola non conclusiva” della vita del Cristo. Tutti sono invitati a partecipare.