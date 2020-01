L’ormai ex assessore comunale di Montenero di Bisaccia Massimo Di Stefano contrattacca e si scaglia verso Nicola Palombo, esponente di minoranza che era stato il primo a far notare la gravità del suo post con volto e frase di Mussolini, vicenda che ha portato Di Stefano alle dimissioni da assessore su esplicita richiesta del sindaco.

“Il loquace Palombo – scrive l’attuale consigliere di maggioranza – non la smette più di parlare, tacciare, chiedere e dedurre, il consigliere Palombo. Ha fatto, detto e scritto (di tutto a tutti) affinché io rassegnassi le dimissioni, che, come ho scritto, ho rassegnato a tutela dell’Ufficio e non perché avesse ragione lui. Non pago di questo, adesso il “loquace Palombo” se la prende col sindaco, reo di aver decantato le mie lodi”.

A Di Stefano hanno dato fastidio le ultime affermazioni rivolte al sindaco, accusato di essere stato cerchiobottista nella vicenda.

“Non devo difendere io il sindaco che sa difendersi da solo, se vuole e se lo ritiene – afferma Di Stefano -, ma sappia Palombo che il mio operato e la mia correttezza sono state ampiamente decantate in questa vicenda e da tante persone, che anche sui social, mi hanno espresso solidarietà e apprezzamenti.

Ed hanno potuto farlo non avendo, loro, interesse di parte e non dovendo demolire gli altri per poter emergere”.

Quindi Di Stefano volge lo sguardo alle prossime comunali, senza chiarire se sarà della contesa. “A breve ci saranno le elezioni comunali e ciascuno di noi presenterà il proprio rendiconto: io potrò dire ciò che ho fatto da assessore comunale alla Cultura e Turismo, se poco o tanto lo giudicheranno i cittadini; Palombo invece potrà dire solo ciò che ha detto, da consigliere di minoranza, e i cittadini lo giudicheranno per la sua loquacità: sgradevolmente troppo loquace”.